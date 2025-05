„Einer der besten Trainer an unserer Seite!“

„Erfahrung ist beeindruckend“

Auch Sportchef Katzer ist erfreut: „Ich freue mich ungemein, dass wir mit Peter Stöger einen der erfahrensten und meiner Ansicht besten Trainer Österreichs künftig an unserer Seite wissen. Er war von Anfang an einer unserer absoluten Top-Kandidaten.“ Die große Erfahrung, die Stöger aufweise, spreche dabei für sich selbst. „Ich bin überzeugt, dass Peter Stöger für uns sowohl sportlich als auch menschlich eine echte Verstärkung sein wird und blicke unserer Zusammenarbeit mit großer Zuversicht entgegen“, so Katzer.