„Ich freue mich sehr!“ Rapid verkündet Stöger-Deal

Enttäuschende Saison - nun wartet Play-off

Rapid landete in der Meistergruppe nur auf Rang fünf, tritt nun im Europacup-Play-off an. Dort trifft Grün-Weiß am 29. Mai (auswärts) und 1. Juni (daheim) auf den Sieger des Halbfinal-Play-offs zwischen dem LASK und Hartberg, das am Montag steigt. Gelingt die Mission, darf man am 24. Juli in der zweiten Runde der Conference-League-Quali einsteigen.