Stöger als Rapid-Spieler: So erinnert er sich

Jetzt (auch offiziell) Trainer, früher Spieler: Peter Stöger hat auch als Spieler bei Rapid viel erlebt. In unserem Podcast „Fußballgeschichte(n)“ erinnerte er sich einst, aufgezeichnet vor zwei Jahren, an seine Verpflichtung, seinen Mitspieler Trifon Ivanov, den Meistertitel und das Europacup-Finale (alles im Video). Die Podcast-Folge von damals in voller Länge können Sie hier nachsehen. Gute Unterhaltung mit den Anekdoten von Peter Stöger!