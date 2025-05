Geierspichler holt sich in der Schweiz WM-Limit

Beim 400-Meter-Bewerb am Sonntag merkte er das fehlende Training. „Heute habe ich gemerkt, dass mir einfach die Rennhärte fehlt. Es ist auch kein Wunder, denn das waren meine ersten Rennen seit fast genau einem Jahr ohne spezielle Vorbereitung direkt aus dem Training heraus“, sagt der 49-Jährige in einer Presseaussendung. Die internationale Bahnserie in der Schweiz geht am kommenden Donnerstag in Arbon mit dem Daniela Jutzeler Memorial Bahnmeeting weiter. Das Finale bildet dann am kommenden Wochenende mit den Schweizer Meisterschaften mit internationaler Beteiligung.