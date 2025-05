Vater-Sohn-Duo beendete historische Sieglos-Serie

Ein Tag, den in Tenneck so schnell niemand vergessen wird: Nach 575 langen Tagen ohne vollen Erfolg holte Konkordiahütte-Tenneck in Hüttschlag einen umjubelten 4:2-Auswärtssieg in der 1. Klasse Süd. Ein historischer Moment – und mittendrin ein Vater-Sohn-Duo, das für Furore sorgte.