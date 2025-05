E-Bikerin beim Einbiegen von Auto gerammt

Zu dem Unfall kam es am Dienstag kurz nach 15.30 Uhr an einer Kreuzung in Telfs. Dort wollte die 69-jährige Einheimische von der Emil-Achamer-Straße nach rechts in die Saglstraße einbiegen. Auf dieser fuhr zur selben Zeit der 43-jährige Autolenker in Richtung Westen. Laut Polizei fuhr die E-Bikerin so knapp vor dem Auto in die Saglstraße ein, dass der Autofahrer nicht mehr bremsen oder ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß.