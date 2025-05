In Finalkrimis erlebte ich Goldtor und Tränen

Es ist unglaublich, was in diesem Meisterschaftsfinale passiert. Spannender hätte es sich auch ein Filmregisseur nicht ausdenken können. Sturm hat den meisten Druck, aber dennoch eindeutig die besten Karten am letzten Spieltag. Und ich glaube, dass die Grazer den Titel holen – auch weil ich selbst öfters in dieser Situation war.