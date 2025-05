Rekordmann Owetschkin scheitert mit Washington

Der russische Eishockey-Star Alexander Owetschkin ist mit den Washington Capitals in der zweiten Play-off-Runde der NHL gescheitert. Eine 1:3-Heimniederlage besiegelte am Donnerstag das 1:4-Aus im Halbfinale der Eastern Conference gegen die Carolina Hurricanes. Owetschkin, der im Grunddurchgang den Torrekord von Wayne Gretzky gebrochen hatte, gelang in den fünf Spielen nur ein Treffer.