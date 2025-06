Hochschwanger auf der Flucht vor nahenden Russen

In Seitenstetten verließen sie den Zug, verbrachten eine schlaflose Nacht in einer „Irrenanstalt“, flüchteten in einen Pferdestall. Weiter ging es nach Amstetten - nun mit einem Ziel vor Augen die beiden Frauen wollten zu einer Freundin nach Tirol. „Wenn ich heute daran denke, was ich damals alles ausgehalten habe – im 8. Monat schwanger“, schreibt Siedls Mutter über die Flucht in den überfüllten Zügen. Aber nie seien sie und die Mutter in Panik verfallen.