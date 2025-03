Manuel Feller beendet seine Riesentorlauf-Karriere

„Das tue ich mir nicht an“

Er sei nicht mehr in den Top-30 des RTL-Weltcups und habe auch keine FIS-Punkte mehr. Damit sei die Entscheidung gefallen. „Ich werde sicher nicht mit Startnummer 50 da rumgurken. Das tue ich mir ganz einfach nicht an. Von dem her ist die Entscheidung eher aufgrund der Situation gefallen“, meint der Tiroler. Dessen bestes Resultat in dieser Saison ein 15. Platz in Adelboden war, die Qualifikation für die Heim-WM in Saalbach hatte er verpasst. Insgesamt holte der 32-Jährige in Weltcup-Riesentorläufen vier zweite und drei dritte Plätze.