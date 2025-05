Großer Festakt: „Erinnern an die Zukunft“

Zeitzeugin bei Festakt in St. Pölten

Der besinnungsreiche Festakt ist einer der Höhepunkte des Gedenkjahres, das unter dem Motto „Erinnern für die Zukunft“ steht und auch von der „Krone“ und ihrem Herausgeber und Chefredakteur Dr. Christoph Dichand begleitet wird. Im Vorfeld besichtigten er und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Ausstellung im Haus der Geschichte. Auch hier wird an den Krieg erinnert, aber auch an die Aufbau- und Aufbruchsjahre. Ein Beispiel ist die von einem privaten österreichischen Sammler zur Verfügung gestellte Mercedes-Benz Pullmann-Staatskarosse der Bundespräsidenten Schärf, Jonas und Kirchschläger, die an den Wiederaufstieg erinnert. Ab heute sind außerdem auch „Liberation objects“ im Haus der Geschichte zu sehen.