Wie der Amtsschimmel die Tiroler Politik blamierte

So weit, so gut. Doch dann kam zuerst Markus Abwerzger (FPÖ) und dann Gebi Mair (Grüne), die beide via Tiroler Tageszeitung quasi eine Platter-Hetze starten durften. Die Blauen argumentierten das mit Platters Corona-Politik – was aus blauer Sicht nachvollziehbar ist.