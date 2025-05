Bienenhaus bei Feuerinferno im Wald total zerstört

Feueralarm am Dienstagabend im Tiroler Oberland: In einem Waldstück in Ötztal-Bahnhof (Gemeinde Haiming) ging ein Bienenhaus in Flammen auf. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten ein Ausbreiten des Brandes verhindern – das Häuschen wurde jedoch komplett vernichtet. Ermittlungen zur Klärung der Ursache sind im Gange.