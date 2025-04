Schwachstelle von der „launischen Diva“ gefunden?

Hauptproblem: Fahrverhalten bei unterschiedlicher Wagenhöhe

Laut einem Bericht der“ Gazzetta dello Sport“ liegt das Hauptproblem im Design: Der SF-25 reagiert extrem sensibel auf unterschiedliche Fahrzeughöhen. Je nach Tankfüllung verändert sich das Fahrverhalten drastisch – ein an sich normaler Effekt, der bei Ferrari jedoch besonders stark ausfällt. Vor allem im Qualifying wird das zum Problem: Mit wenig Sprit fehlt es dem Auto in langsamen Passagen an mechanischem Grip. Ein neuer Unterboden, der bereits in Bahrain zum Einsatz kam, konnte den Leistungsverlust zwar etwas reduzieren, doch das Grundproblem bleibt bestehen. In Maranello soll daher genau hier weiterentwickelt werden.