Carlos Sainz könnte zu McLaren zurückkehren!

Freilich: Sowohl Piastri als auch Norris haben langfristige Verträge bei dem Formel-1-Team aus Woking – und an der Qualität der beiden Jungstars gibt es bei Brown wenig überraschend keine Zweifel. Und wenn sich an der Konstellation mit den beiden etwas verändern und Sainz dann verfügbar sein sollte? „Ich habe seine Telefonnummer in meinem Adressbuch“, so Brown …