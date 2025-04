Trump feuert alle Autoren von großer Klimastudie

Kritik von Experten: „Geht nichts weiter“

In der Nachricht an die Studienautoren sei diesen mitgeteilt worden, dass man den Umfang des Berichtes neu bewerten – deshalb entbinde man die Forscher von ihren Rollen. „Das ist so nah wie nur möglich an einer Beendigung der Bewertung“, so Klimaexperte Jesse Keenan, Professor von der Tulane University. „Wenn man alle Beteiligten loswird, geht nichts weiter.“