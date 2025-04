100 Millionen Euro! Sane lehnt Mega-Angebot ab

Aber der 29-jährigen Flügelstürmer hat offenbar andere Ziele. Trotz aller Kritik will und soll er seinen Vertrag in München doch noch verlängern. Dafür soll sich vor allem Trainer und Ex-Teamkollege bei Manchester City Vincent Kompany stark gemacht haben. Spätestens in zwei Wochen wäre der neue Deal mit einer Laufzeit bis Sommer 2028 unter Dach und Fach, heißt es.