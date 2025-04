Trainer reagiert auf Niclas Füllkrugs Wutrede

Nachdem die „Hammers“ am Samstag in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert hatten, schimpfte Füllkrug: „Ich bin sehr, sehr wütend, dass wir so gespielt haben. Die Motivation, tut mir leid, wir waren scheiße.“ Harte Worte, die für Potter jedoch in Ordnung gehen – auch wenn er sich wünschen würden, seine Schützlinge würden ihre Worte mit etwas Bedacht wählen ...