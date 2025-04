Bei Lift-Revisionsarbeiten fünf Meter abgestürzt

Schrecklicher Arbeitsunfall am Donnerstagabend am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal: Im Zuge von Revisionsarbeiten bei einer Seilbahn stürzte ein 51-jähriger Einheimischer fünf Meter in die Tiefe und schlug mit voller Wucht auf dem Boden auf. Der verletzte Mann wurde mit der Gondel ins Tal gebracht, wo der Notarzt bereits wartete.