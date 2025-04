115-Millionen-Mann wird zum „Traumziel“ der Saudis

Der Ecuadorianer ließ sich davon aber nicht beeindrucken und schaffte schließlich den Durchbruch in London. Mittlerweile gilt der 23-Jährige als Leistungsträger und hat sich in den Fokus der finanzkräftigen Vereine in Saudi-Arabien gespielt. In der „Wüsten“-Liga gilt Caceido mittlerweile als absolutes „Traumziel“, auch beim Verein von Cristiano Ronaldo, wie der „Telegraph“ berichtet.