ManUnited-Profi verlässt Stadion während EL-Spiel

„Eine Stunde vor Beginn des Spiels rief unser Babysitter an und sagte, dass sie in einem Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus seien. Mein jüngster Sohn Francis hatte sich den ganzen Kopf aufgeschlitzt. Er war zu Hause hinter seinem großen Bruder Ted Louie hergelaufen und in unser Glastreppenhaus gefallen“, schilderte Maja Lindelöf der englischen „Sun“.