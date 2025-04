Avanti statt Andacht: Kampf um Franziskus-Selfie

„Non Stop! Non Stop!“ Der in grammatikalisch zwar fragwürdigem, dafür umso lauterem Englisch gebellte Befehl des Wachmanns ist klar: weitergehen, aber flott. Wer glaubt, vor dem offenen Holzsarg von Papst Franziskus in aller Ruhe und Würde Abschied nehmen zu können, der irrt. Die Pilger werden im Akkord abgefertigt.