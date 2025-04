Rossi und Wild schlagen in NHL-Play-offs zurück

Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Stürmer Marco Rossi hat im Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen die Vegas Golden Knights zurückgeschlagen. Minnesota gewann am Dienstag in Las Vegas mit 5:2 und geht mit einem 1:1 in der „best of seven“-Serie in die beiden Heimspiele am Donnerstag und Samstag in St. Paul. Rossi wurde von Trainer John Hynes als Center der vierten Linie eingesetzt und bekam nicht einmal zehn Minuten Eiszeit.