Rossi kassiert mit Minnesota Wild Auftakt-Pleite

Die Golden Knights haben auch bei ihrem zweiten Playoff-Spiel am Dienstag Heimvorteil, Spiel drei und vier steigen am Donnerstag und Samstag in St. Paul. Minnesota kämpft in einer „best of seven“-Serie gegen die Golden Knights um das Ende einer zehn Jahre währenden Serie, haben die Wild doch seit 2015 nicht mehr die erste Play-off-Runde überstanden. Allerdings sind Rossi und Co. gegen den Stanley-Cup-Sieger von 2023 Außenseiter. Das Team aus Las Vegas hat alle drei Saisonbegegnungen für sich entschieden und auch das bisher einzige Play-off-Duell 2021 in sieben Spielen.