Nadal stellt klar: „Vermisse das Tennis nicht!“

Am Ende war es einfach der Körper, der beim 22-fachen Grand-Slam-Champion nicht mehr mitmachte. „Ich habe meine Karriere glücklich beendet und wenn ich gekonnt hätte, hätte ich weitergemacht, denn ich habe geliebt, was ich tat“, so Nadal. „Es war meine Leidenschaft, und das war mein ganzes Leben lang so. Nur: Wenn du merkst, dass du körperlich nicht mehr kannst, dann versuchst du, dieses Kapitel zu schließen, und ich habe es geschlossen.“