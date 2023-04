Lukas Grgic: „…dann brennt die Stadt 7 Tage lang!“

Du spielst in Kroatien Fußball, hast Wurzeln in Kroatien und lebst jetzt auch in Kroatien - einem Land mit nicht einmal 4 Millionen Einwohnern, das vor wenigen Wochen zum dritten Mal in die Top-3 bei einer Fußball-WM gekommen ist. Was bedeutet so ein Erfolg für so ein kleines Land?

Der Sport hat in Kroatien generell einen sehr großen Stellenwert, vor allem der Fußball. Wenn man durch Split fährt, sieht man überall Fußball-Plätze, hier wird der Fußball gelebt. Ich glaube, der größte Unterschied zu anderen Ländern ist die Mentalität: Die Kroaten hassen es zu verlieren - da gibt es nur Siegen, Siegen, Siegen! Auch die Jugendarbeit wird extrem großgeschrieben, es ist schon gigantisch, was hier für Rohdiamanten geschliffen werden.