Hypo NÖ holt sich zum 35. Mal den Cup-Titel

Hypo verwaltete klaren Vorsprung sicher

In der Meisterschaft hatte Atzgersdorf am 19. März Hypo besiegt, diesmal stellte der Titelverteidiger die Weichen früh auf Sieg. Von 2:2 zog Hypo innerhalb von fünf Minuten auf 8:2 (9.) davon und dominierte danach die Begegnung klar. Nach 21 Gegentreffern in der ersten Halbzeit stand Atzgersdorf nach der Pause in der Defensive viel besser, Hypo verwaltete den klaren Vorsprung aber sicher.