„Schreckgespenst“ sucht Bayern München heim

Nachdem der Traum vom „Finale dahoam“ in der europäischen Königsklasse geplatzt ist, liegt der Fokus der Bayern ganz auf den nationalen Aufgaben. „Wir können nicht zulassen, dass dieses Ausscheiden unsere Saison ruiniert“, sagte Stürmer-Star Harry Kane, der noch immer auf die erste große Vereinstrophäe seiner Karriere wartet. „Wir haben die Chance, den Titel in der Bundesliga zurückzuerobern. Das ist wichtig, besonders nach der letzten Saison. Wir müssen am Samstag bereit sein und wieder in die Spur kommen“, erklärte der 31-jährige Engländer.