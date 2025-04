Österreichs Eishockey-Frauen erstmals bei A-WM

- Österreichs Frauenteam hat den erstmaligen Aufstieg in die A-WM der besten zehn Eishockey-Nationen geschafft. Die ÖEHV-Auswahl bezwang am Donnerstag beim Turnier der Division 1A in Shenzhen den Abstiegskandidaten Niederlande trotz eines Zweitore-Rückstands 3:2 nach Verlängerung (0:1,1:1,1:0, 1:0). Damit ist die Auswahl von Chefcoach Alexander Bröms nicht mehr aus den beiden Aufstiegsrängen zu verdrängen. Zum Abschluss des Turniers in China wartet am Samstag noch Frankreich.