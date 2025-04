BMW und Mercedes verkaufen Taxi-App an Lyft

Freenow vermittelt Taxifahrten in einer Reihe europäischer Großstädte, darunter Berlin, London, Hamburg oder Barcelona. Freenow-Chef Thomas Zimmerman sagte, die starke Kundenorientierung von Lyft ergänze sich mit den langjährigen Erfahrungen seines Unternehmens in der Taxibranche. Bei der Zusammenarbeit gehe es darum, die Stärken zu bündeln, voneinander zu lernen und zu skalieren, was am besten funktioniere.