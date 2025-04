Österreich mit neuen Spielern gegen Weltmeister

In der nächsten Woche, in der zwei Spiele gegen Deutschland auf dem Programm stehen, werden dann auch die etwa zehn bis zwölf WM-Teilnehmer der beiden ICE-Finalisten Salzburg und KAC zum Team stoßen. Erwartet werden auch noch NHL-Stürmer Marco Kasper von den Detroit Red Wings und Vinzenz Rohrer, der mit ZSC Lions Zürich das Finale in der Schweiz spielt. Die Generalprobe für die WM (ab 9. Mai) in Stockholm steigt am 4. Mai in Wien gegen Kanada.