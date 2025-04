Im coolen Norden

Entspannte Atmosphäre herrscht in Kühlungsborn knapp 30 km westlich von Warnemünde. An der Strandpromenade beim Jachthafen reiht sich ein Lokal an das andere mit einladenden Gastgärten und oft originellen Speisekarten. So bietet das Restaurant „Edel & Scharf“ die gewagte, aber köstliche Kombination Currywurst und Champagner an. Arbeiterklasse trifft High Society sozusagen. Und im 45 Meter hohen Riesenrad von Kühlungsborn sind die Gondeln mit Tischen und Bänken ausgestattet, in denen man neben der Aussicht auf Meer und Ort wahlweise Frühstück, Jause, Mittag- oder Abendessen genießen kann.