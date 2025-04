Kauft Saudi-Arabien ein Formel-1-Team?

Aus der Sicht von Prinz Khalid „gäbe es einen Platz“, als ihm die Idee eines saudischen oder PIF-geführten Teams vorgelegt wird. „Es gibt aktuell nur elf von möglichen zwölf Teams – und möglicherweise sind ein oder zwei Teams in Zukunft zum Verkauf. Es könnte also passieren“, sagte er im Vorfeld des GP in Dschidda.