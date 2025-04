„Jetzt müssen wir eine neue Serie starten“

Schon viele Rückschläge

„Es wird schwer in Wien, aber wir haben den Anspruch dort zu gewinnen“, erklärte Schröder. „Wir werden uns gut vorbereiten“, kündigte Letsch an und erklärte auch, warum er hinsichtlich der Meisterschaft nach wie vor zuversichtlich ist: „Weil ich an mein Team glaube und die Mannschaft richtig gut ist. Es gab in dieser Saison so viele Rückschläge, aber trotzdem brennt die Truppe und gibt alles. Ich glaube, dass wir heuer noch einige Spiele gewinnen können.“