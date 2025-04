Selbstverstümmelungen in Lager in Albanien

Alle Migranten sollen erst nach ihrer Ankunft erfahren haben, dass sie nach Albanien überstellt worden waren. „Eine Person berichtet, dass sie um 3.00 Uhr in der Früh in dem italienischen Auffanglager, in der sie sich befand, geweckt wurde und erst nach der Ausschiffung erfuhr, dass sie sich in Albanien befand“, so Strada.