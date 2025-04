Bis zu drei Millionen Euro weniger Umsatz erwartet

Noch kein Fall in Österreich

Die USA, Kanada, Japan oder das Vereinigte Königreich verzichten bis auf Weiteres auf österreichisches Rind- und Schweinefleisch sowie Rohmilch. Peter Weidinger, Geschäftsführer der Hochreiter Lebensmittelbetriebe GmbH mit Sitz in Bad Leonfelden, sieht das naturgemäß etwas anders: „Es gibt keinen einzigen Fall bei uns. Deshalb versuchen wir so weit wie möglich zu intervenieren. Handelspartner wie die USA sind sehr streng, für uns aber sehr wichtig, denn wir liefern auch zu Kunden, die dann weiter in die USA liefern. Das ist jetzt sozusagen Sperrgebiet, da haben wir keine Chance.“ Kanada betreffe ihn nicht, weil er dorthin nur erhitzte, gekochte Produkte liefere.