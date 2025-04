Raptors ohne Jakob Pöltl in Dallas chancenlos

Play-off-Entscheidung im NBA-Westen am letzten Spieltag

Erst am letzten Spieltag wird das Play-off-Rennen in der Western Conference entschieden. Vier Teams rittern um drei Plätze. Den stärksten Eindruck hinterlassen die LA Clippers, die mit 101:100 bei den Sacramento Kings den siebenten Sieg hintereinander feierten. 28 Punkte gingen dabei auf das Konto von Kawhi Leonard. James Harden schrieb mit 23 Zählern, elf Rebounds und zehn Assists dreifach zweistellig an. Ein Triple-Double verbuchte auch Nikola Jokic beim 117:109 der Denver Nuggets über die Memphis Grizzlies. Der Serbe zeichnete für 26 Zähler, 16 Rebounds und 13 Assists verantwortlich. Memphis muss nach der Niederlage ins Play-in.