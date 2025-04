Robert Klauß: „Momente, die unter die Haut gehen“

Jani Honkavaara (Djurgården-Trainer):

„Es gab einen Moment in der zweiten Hälfte, wo wir ein bisschen müde ausgesehen haben. Nach dem Tor, das wir bekommen haben, waren wir wieder besser im Spiel. Ich denke, wir haben noch eine gute Chance. Es ist aber klar, dass Rapid zu Hause im eigenen Stadion besser sein wird. Wir fühlen uns auf Gras nicht so wohl, wir werden das natürlich trainieren, damit es sich nicht ganz so seltsam anfühlt. Unser Spiel ist gut, es funktioniert gegen praktisch jeden Gegner. Aber Rapid war ziemlich gut darauf vorbereitet, wie wir spielen. In der zweiten Hälfte müssen wir aber einfach besser sein gegen so einen guten Gegner.“