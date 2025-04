WM-Videos auf Steuerkosten waren kein Klick-Hit

Die Medienabteilung der Landesregierung (LMZ) war selbst tagtäglich mit vier bis fünf Mitarbeitern vor Ort – und produzierte auf Steuerkosten selbst etliche Online-Videos und Internet-Artikel. Warum? Das wollten die „Grünen“ nun mittels Landtagsanfrage von der Regierung wissen. Und in der Antwort ist zu lesen: Kein Medium habe „auch nur annähernd in dem Umfang wie das Land Salzburg die regionale Berichterstattung abseits der Sportberichterstattung umgesetzt und auch das regionale Geschehen vor Ort für die Zukunft dokumentiert“. In den sozialen Medien habe man so Millionen von Aufrufen generieren können. Für die landeseigene Video-Plattform „Salzburg on“ gibt es hingegen keine Zahlen. „Aufgrund der Datenschutzbestimmungen“ könne und dürfe man keinerlei Zahlen nennen, heißt es.