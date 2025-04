DAB+-Nutzerzahl stagniert trotz Programmzuwachs

Die Hälfte der Bevölkerung ab 15 Jahren gibt demnach an, DAB+ zu kennen. Die neuen Hörangebote sind 35 Prozent der DAB+-Nutzerinnen und -Nutzer aufgefallen. 18 Prozent bzw. 980.000 Personen nutzen DAB+-Programme zumindest mehrmals im Monat, womit keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr vorliegt. In etwa jeder vierte Befragte gibt an, ein DAB+-fähiges Gerät zu besitzen. Am meisten Personen verweisen auf DAB+ im Auto, gefolgt von tragbaren Radiogeräten.