Burgstaller vor Comeback: „Risiko gibt es immer“

„Heute ist das erste Mal, dass ich mich aufs Fliegen freue.“ Ein Satz, den Guido Burgstaller – wegen seiner Flugangst – am Mittwoch dann nur bei der „Kacherl-Landung“ in Stockholm kurz bereut hatte. Aber nicht um 9 Uhr, als der 35-Jährige in Schwechat eincheckte. Nicht als „Maskottchen“, wieder als Profi-Fußballer. Sofort baten ihn mitreisende Rapids Fans um Selfies. Große Emotionen. Vier Monate nach seinem Schädelbasisbruch nach einer Prügelattacke steht der grün-weiße Leithammel im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League am Donnerstag bei Djurgarden vor seinem Comeback. Unglaublich! Zu Silvester war an Fußball, an eine Fortsetzung seiner Karriere nicht zu denken, bleibende Schäden sind noch immer nicht auszuschließen. „Aber so will ich nicht aufhören, dafür bin ich zu ehrgeizig“, verriet er in seinem ersten Interview der „Krone“. „Ich will mich für die Unterstützung bedanken, etwas zurückgeben.“ Morgen ist es soweit.