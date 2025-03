Guido Burgstaller ist „Krone“-Fußballer des Jahres

Denn Burgi war auch Rapids absoluter Schlüsselspieler: In der Saison 2023/24 holte er mit 21 Treffern die heimische Torjäger-Krone, in der laufenden Saison riss er alle bei Grün-Weiß mit, Löcher für die Mitspieler auf – seine „Wichtigkeit“ erkannten viele wohl erst, als er verletzt passen musste. Dann lief in Hütteldorf zum Frühjahrsstart wenig, der Leithammel fehlt der Klauß-Truppe in der Kabine und auf dem Rasen.