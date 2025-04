Formel-1-Crash in Japan löst DRS-Debatte aus

Mercedes-Pilot George Russell, zugleich auch Direktor der F1-Fahrergewerkschaft (GPDA) sieht die Sache gelassen und wünscht sich keine Änderungen. „Was Jack passiert ist, war natürlich ein heftiger Unfall und sehr unglücklich, aber ich denke, so etwas kann eben passieren.“ Noch dazu sei Kurve eins in Suzuka „wahrscheinlich die einzige Kurve im ganzen Kalender, wo es ein Problem darstellt“, so Russell weiter. „Deshalb denke ich nicht, dass wirklich etwas geändert werden muss.“ Der Fahrer soll seiner Meinung nach also weiter die Verantwortung tragen über den Klappflügel – nicht die Technik. „Wir Fahrer müssen auf der Geraden Vollgas geben, in die Kurven einlenken und den Knopf drücken, um das DRS auszuschalten. Das gehört eben zum Job.“