„Die Altlasten für das Wirtshaus waren zu hoch“

Der Stadtsenat wird sich in der Sitzung am Donnerstag – wie berichtet – zur fristlosen Auflösung zweier Pachtverträge entscheiden – betroffen sind das Gastronomielokal Cubus, betrieben von der Jenner Gastro GmbH & Co KG, sowie der Oberwirt (Oberwirt GmbH & Co KG), das Traditionsgasthaus mit prominenter Lage und bewegter Vergangenheit.