Black Friday: DHL will Zusatzgebühr erheben

Der Logistikriese DHL will in den Wochen vor Weihnachten neue Zusatzgebühren für Geschäftskunden erheben. Der Konzern plane, Händlern zusätzlich zur bereits existierenden Peak-Gebühr für die Hauptsaison um die Feiertage von 19 Cent „auch noch eine ,Black-Friday-Sonderabgabe‘ von satten 50 Cent pro Paket aufzubürden“, teilte der deutsche Bundesverband Onlinehandel am Dienstag mit.