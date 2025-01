Was tun, wenn Pakete einfach nicht ankommen?

Der deutsche Hersteller versprach in einer Neujahrsaktion ein bis drei Tage Lieferzeit und minus 25 Prozent auf die Bestellung: „Da habe ich zugeschlagen. Ich habe am 29. Dezember bestellt und direkt eine Bestellbestätigung per Mail bekommen. Die Versandbestätigung ließ auf sich warten“, erzählt Antonia-Sophia.