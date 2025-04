Diese Bayern-Legende will Trainer werden

Bodenständige Einstellung

Nach seiner erfolgreichen Zeit beim FC Bayern von 2007 bis 2019 ging der ehemalige Offensivstar zum AC Florenz und wechselte später zu US Salernitana. Im Oktober 2022 beendete er seine aktive Karriere als Fußballer. Künftig will er als Trainer arbeiten, zunächst im Nachwuchsbereich in Florenz, wo er lebt. „Auch wenn man ein großer Fußballer war, ist es richtig, ganz unten anzufangen, vielleicht in einer Jugendmannschaft. In Italien sehe ich, dass der Wunsch nach Offensivfußball wächst, so wie ich es mag, so wie ich es gewohnt war, weil wir bei Bayern immer den Ball hatten.“