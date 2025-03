Ribery und sein „kleiner Bruder“ wieder vereint

Beide im Trainingsanzug, stehen sie Arm in Arm. Und wirken nach wie vor sehr vertraut. Alabas Gesicht durchzieht ein immer noch spitzbübisches Lächeln, Riberys Kinnbart ist ein bisserl grauer geworden, ansonsten scheint die Rollenverteildung wie in besten Bayern-Zeit. Ribery, der mit allen Wassern gewaschene Routinier, Alaba der aufstrebende Youngster. Zumindest in Relation stimmt das Bild (auch wenn Alaba inzwischen 32 Jahre jung ist) – erst recht, gemessen am Text, den Ribery dazu postet. „Mein kleiner Bruder“, schreibt er und widmet dem „Kleinen“ auch noch drei Herzerl. Süß.