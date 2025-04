Toronto gewinnt ohne Jakob Pöltl in Brooklyn

Niederlagen für die Spitzenteams

Oklahoma City Thunder erlitt mit 99:126 gegen die Los Angeles Lakers die zweite Niederlage in Folge und die höchste im Spieljahr. Luka Doncic führte die Gäste mit 30 Punkten an. Shai Gilgeoous-Alexander war mit 26 Zählern der erfolgreichste Werfer aufseiten des NBA-Leaders. Schon am Dienstag steigt neuerlich in Oklahoma City die Revanche. Die Cleveland Cavaliers, Spitzenreiter in der Eastern Conference, mussten sich den Sacramento Kings mit 113:120 beugen. Zach LaVine zeichnete für 37 Punkte der Kalifornier verantwortlich.