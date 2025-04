„Wir haben es uns selbst zuzuschreiben!“

Für Didi Elsneg war das 0:1 seines GAK beim LASK wieder ein Match, das er mit Blick auf die Rote Laterne gerne vergessen würde – zu viele Chancen versemmelt, kein Glück mit dem VAR, von einem Eigentor gekillt! „Die Situation ist von den Emotionen her schwer“, zog der rote Sportchef in Linz Bilanz. „In der ersten Halbzeit hätten wir in Führung gehen müssen. Nach der Pause fehlte uns leider der Mut, so weiterzumachen. Positiv war, dass wir trotz des Rückstands das Zepter in Hand genommen haben und uns einen Punkt verdient hätten.“ Bitter allerdings: „Endlich ist für uns der erste Elfer dieser Saison gepfiffen worden, aber den hat der VAR zurückgenommen. Natürlich hab ich die GAK-Brille auf, aber ich habe die Entscheidung nicht so gesehen wie der VAR. Ich sehe ein klares Missverhältnis in den Entscheidungen. Viele Elfer, die gegen uns gepfiffen wurden, waren nicht so eindeutig und sind trotzdem nie zurückgenommen worden. Das tut weh! Dennoch müssen wir uns die Niederlage selbst zuschreiben, denn wir haben das 1:0 nicht gemacht und uns neuerlich ein Eigentor geschossen.“